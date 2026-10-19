Андрей Федорцов прошёл путь от рулевого моториста и старшего сержанта до актёра почти 120 проектов. Зрители знают его прежде всего как оперативника Васю Рогова из «Убойной силы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А В четвертый раз: ...
- «Пусть говорит со...
- Маруся ушла из ки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым