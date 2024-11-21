Эрец Исраэль, Иудея, Израиль, Палестина – происхождение названий

Современным людям, следящим за новостями, регулярно встречаются названия «Израиль» и «Палестина». Более эрудированные граждане могут вспомнить еще несколько относящихся к данной теме терминов: «Земля Израиля», «Эрец-Исраэль», «Земля Обетованная», «Святая земля».
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