Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ и сорвали им кампанию 2025 года

Российским военнослужащим удалось сорвать Украине кампанию 2025 года, «перемолов» лучшие части ВСУ, отметил глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе совещания в пункте управления группировки «Север» в зоне СВО.
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