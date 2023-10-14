Житель России осужден за оправдание терроризма на основании материалов УФСБ Прикамья

Молодой человек оправдывал в соцсетях деятельность террориста Басаева.Центральный окружной военный суд принял решение о признании жителя Самарской области виновным в публичном оправдании терроризма и назначил ему наказание в виде штрафа.
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