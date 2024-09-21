Слюдариум: в Петрозаводске возрождают историю знаменитой фабрики

В отремонтированном цехе «Слюдянки» уже открыли две инсталляции Инсталляция «Ламповые телевизоры» Текст: Марина Бедорфас Когда-то в этих зданиях из красного кирпича в центре Петрозаводска работала слюдяная фабрика, ее еще называли «Слюдянка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии