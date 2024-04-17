Генри Кавилл впервые станет отцом

Актер признался, что безумно взволнован и счастлив. Генри Кавилл и мамой его пока что не родившегося ребенка - Натали Вискузо LEGION-MEDIA40-летний Генри Кавилл еще в 2017-м, в своем интервью изданию Men’s Health, признался, что очень любит детей и очень хотел бы, чтобы они у него появились.