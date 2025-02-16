WSJ: Рубио заявил, что США не намерены отстранять Киев от переговоров

Руководитель американского Государственного департамента Марко Рубио заявил главе министерства иностранных дел Украины Андрею Сибиге, что Соединенные Штаты не намерены отстранять киевскую сторону от переговоров по урегулированию конфликта и считают данный шаг глупым.