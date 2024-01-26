Эксперт Уполномоченного напомнил о повышении лимитов по социальным налоговым вычетам в 2024 году

Об этом в ходе семинара на тему «Нововведения в законодательных изменениях для ведения бизнеса в 2024 году», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.