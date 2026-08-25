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Татарстан Рәисе Казанда төзекләндерелгән «Рәҗәп» мәчетендә булды

Татарстан Рәисе Казанда төзекләндерелгән «Рәҗәп» мәчетендә булды

Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген, Мәүлид көнендә, Казанның соңгы тарихи агач мәчетендә оештырылган бәйрәм чараларында булды.

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