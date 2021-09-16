«100 км для меня - слишком короткая дистанция»

На фоне громких спортивных событий, которых в избытке случилось в последнее время, это осталось в тени: 39-летний сверхмарафонец из Литвы Александр Сорокин побил мировое достижение грека Яниса Куроса, которое держалось 25 лет и казалось вечным.
На фоне громких спортивных событий, которых в избытке случилось в последнее время, это осталось в тени: 39-летний сверхмарафонец из Литвы Александр Сорокин побил мировое достижение грека Яниса Куроса, которое держалось 25 лет и казалось вечным.
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