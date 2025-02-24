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После падения обломков дрона ВСУ начался пожар на рязанском предприятии

После падения обломков дрона ВСУ начался пожар на рязанском предприятии

Губернатор обнародовала подробности налёта украинских беспилотников ночью 24 февраля.Губернатор Рязанской области Павел Малков в своём telegram-канале сообщил, что после падения обломков дрона ВСУ на территории одного из предприятий начался пожар.

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