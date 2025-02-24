После падения обломков дрона ВСУ начался пожар на рязанском предприятии

Губернатор обнародовала подробности налёта украинских беспилотников ночью 24 февраля.Губернатор Рязанской области Павел Малков в своём telegram-канале сообщил, что после падения обломков дрона ВСУ на территории одного из предприятий начался пожар.
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