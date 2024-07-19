Пловцы из спортшколы на Вятской отлично выступили на первенстве России

На прошедшем в г. Обнинске с 08 по 12 июля Первенстве России по плаванию среди юниоров и юниорок 16-18 лет спортсмены Спортшколы олимпийского резерва «Север» завоевали две серебряные и две бронзовые медали.
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