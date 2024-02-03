Лунный календарь для посадки в феврале 2024 года: когда сеять томаты, огурцы, перцы, баклажаны в феврале, лучшие и худшие даты Ирэн ОрлонскаяФевраль — это месяц, когда садоводы и огородники начинают активную работу над своими участками.