Китайцы показали нового человекоподобного робота для дома, который умеет орудовать штопором и открывашкой

Робот Astribot S1 / © Astribot Инженеры компании Astribot научили своего робота пылесосить, чистить и резать овощи и фрукты, складывать одежду, готовить коктейли, открывать бутылки штопором или открывашкой.
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