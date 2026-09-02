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Царьград

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Подросток из Подмосковья помог мошенникам украсть $2 млн

Подросток из Подмосковья помог мошенникам украсть $2 млн

В Подмосковье 16-летний подросток участвовал в мошенничестве, позволив злоумышленникам похитить из дома дедушки золото, часы и наличные на сумму около $2 млн.

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