Болгарский актер Джулиан Костов заменит Милоша Биковича в «Белом лотосе»

Болгарский актер и бывший пловец Джулиан Костов присоединится к съемкам третьего сезона сериала HBO «Белый лотос», от участия в котором недавно отстранили сербско-российского актера Милоша Биковича, сообщил 6 февраля журнал Deadline.
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