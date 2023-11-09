Daily Mail: слишком строгая диета может привести к увеличению веса

Диетолог Шайла Кадоган рассказала, что разделение еды на "хорошую" и "плохую" не поможет похудеть. Кроме того, такой подход к составлению рациона питания может спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения.
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