«Работаем, чтобы погасить досрочно»: сын солиста «Иванушек» влез в ипотеку

Единственный сын Кирилла Андреева женат и воспитывает двух дочерей. Солист группы «Иванушки International» признался, что 24-летний Кирилл сделал еще один важный шаг в своей взрослой жизни — наследник звезды купил квартиру в ипотеку.
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