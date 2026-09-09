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Эксперт Бурганов: семьи с одним ребенком могут получить ставку 12% вместо 6%

Эксперт Бурганов: семьи с одним ребенком могут получить ставку 12% вместо 6%

С 1 октября 2026 года условия программы «Семейная ипотека» могут кардинально измениться: вместо единой ставки в 6% банки могут перейти на дифференцированные условия в зависимости от количества детей в семье.

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