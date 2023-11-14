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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарья Непряева: «Я бы не согласилась выступать без флага и гимна. Поддерживаю Елену Вяльбе в этом вопросе»

– Наталья (Терентьева, старшая сестра Непряевой – Sports.ru) сказала, что успела завоевать медали, и, наверное, обиднее тем, кто еще не успел.

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