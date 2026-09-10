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Не только о футболе

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Лига чемпионов, хоккей, ЧЕ по волейболу и «Галатасарай» — ЦСКА

Лига чемпионов, хоккей, ЧЕ по волейболу и «Галатасарай» — ЦСКА

    За чем следить 10 сентября: «Фенербахче» — «Рома», Хайкин против Кейна, «Локомотив» — «Северсталь» и «Динамо» Минск — «Шанхайские Драконы»!   🏀 18:00: «Галатасарай» — ЦСКА, Gloria Cup  Gloria Cup 10 сентября 2026, четверг.

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