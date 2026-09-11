"Готовы к сотрудничеству со всем миром". Путин сделал важное заявление на форуме БРИКС

Президент России пояснил, что работа объединения строится не "против кого‑то", а в интересах всех участников На Деловом форуме БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что объединение не стремится к изоляции и открыто для взаимодействия с разными странами и партнерами, ТАСС.