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Минздрав России подготовил памятку с рекомендациями для заболевших COVID-19

Главный внештатный педиатр Минздрава Удмуртии Наталья Ермолаева в прямом эфире Центра управления регионом рассказала, что если в семье заболел ребёнок, необходимо обратиться к врачу по месту фактического нахождения ребёнка или вызвать врача на дом.

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