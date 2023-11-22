Израиль и Хамас договорились о временном перемирии

Стороны решили остановить боевые действия на четыре дня, а также обменяться заложниками и пленными.Израиль и ХАМАС поставили конфликт в секторе Газа на паузу, решив полностью прекратить огонь и все боевые действия на четыре дня.
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