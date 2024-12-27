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В зоне доступа: для чего снимут ограничения по семейной ипотеке

В зоне доступа: для чего снимут ограничения по семейной ипотеке

Лимиты по семейной ипотеке практически сняты, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин заявил, что ограничений по этой госпрограмме быть не должно.

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