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Йемен запустил баллистическую ракету по ОАЭ во время визита президента Израиля

Йемен запустил баллистическую ракету по ОАЭ во время визита президента Израиля

Во время исторической поездки в понедельник президента Израиля Исаака Херцога в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по Эмиратам был нанёс ракетный удар.

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