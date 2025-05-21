Определились все участники четвертьфинала ЧМ-2025 по хоккею

В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 22 мая встретятся восемь команд. В Стокгольме и Хернинге прошли заключительные матчи группового турнира, после чего стали известны участники плей-офф, сообщил РБК.
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