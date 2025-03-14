Китай ждет мирного соглашения по Украине, принятого всеми сторонами

В вопросе кризиса в Украине Китай настаивает на позиции, изложенной председателем КРН Си Цзиньпином, а именно на уважении национального суверенитета и территориальной целостности всех стран, применении целей и принципов, изложенных в Уставе ООН, принимая во внимание интересы безопасности различных стран, и должны быть поддержаны все усилия по мирному разрешению кризиса.