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Закон и Порядок

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  • Evgenija Palette
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Власти просчитают ликвидацию «кладбищ» кораблей по всей стране

Власти просчитают ликвидацию «кладбищ» кораблей по всей стране

Вице-премьер Абрамченко поручила просчитать ликвидацию всех затонувших кораблей Программа по ликвидации «кладбищ» кораблей может быть запущена по всей стране — проработать такой проект поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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