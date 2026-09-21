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ЕС намерен ввести санкции из-за выборов в исторических регионах России

ЕС намерен ввести санкции из-за выборов в исторических регионах России

Европейский союз планирует ввести новые санкции против России из-за выборов депутатов Госдумы девятого созыва, прошедших в исторических регионах страны: на территориях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

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