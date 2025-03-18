Какие цветы могут оказаться опасными для котов?

Правда. Если кот попробует на зуб это растение, то пыльца цветка может вызвать отравление, нарушение координации, отёк гортани, сердечную и почечную недостаточность и даже привести к летальному исходу, перечисляет ветеринар и зоопсихолог Виктория КОВАЛЬ .
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