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Свежие комментарии

Какие цветы могут оказаться опасными для котов?

Какие цветы могут оказаться опасными для котов?

Правда. Если кот попробует на зуб это растение, то пыльца цветка может вызвать отравление, нарушение координации, отёк гортани, сердечную и почечную недостаточность и даже привести к летальному исходу, перечисляет ветеринар и зоопсихолог Виктория КОВАЛЬ .

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