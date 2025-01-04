Итоги заседания коллегии. В КГК обсудили результаты контроля за эффективностью принимаемых мер по совершенствованию обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсамиКоллегия Комитета госконтроля рассмотрела вопрос эффективности принимаемых мер по совершенствованию обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вт .
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