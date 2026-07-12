Прусский блицкриг Бисмарк (справа) и Мольтке Старший (слева) при Кёниггреце 3 июля 1866. Немецкий художник Карл РёлингКон.
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Прусский блицкриг Бисмарк (справа) и Мольтке Старший (слева) при Кёниггреце 3 июля 1866. Немецкий художник Карл РёлингКон.
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