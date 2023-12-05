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Блинкен и Боррель пулей вылетели из зала: Лавров не пощадил "натовских главарей" в ходе встречи ОБСЕ

Блинкен и Боррель пулей вылетели из зала: Лавров не пощадил "натовских главарей" в ходе встречи ОБСЕ

Глава германского МИД Анналена Бербок отпустила колкую жалобу по адресу Сергея Лаврова. Она посетовала на то, что глава российского МИДа приходит в зал заседаний ОБСЕ только тогда, когда хочет выступить сам.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Сергей Викторович умница, каких поискать, если захочет и будет надо - отбреет так, что только держись, тот кого отбреет!
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