Путин расставил все точки над «i»: выход у Запада один – «приспособиться» к новым реалиям

37,4 тыс прочтений Интервью Путина – это интервью победителя в чистом виде. По сути они даже проговаривают это вслух: когда Такер Карлсон спрашивает, а нельзя ли, мол, как-то помочь сделать так, чтобы НАТО и Запад избежали унижения и по сути договориться о победе России, но помочь им сохранить лицо? И Путин говорит: да ради бога, нам, в общем-то, всё равно! Хотите – можно договориться, а не хотите – можно не договариваться: мы что так победим, что эдак! Что по-плохому, что по-хорошему.