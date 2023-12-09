Застой по всем фронтам: ВСУ не могут планировать свои действия из-за задержки помощи США

Неопределенность США по поводу дальнейшей помощи Украине ведет к хаосу в рядах ВСУ. Об этом заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times.
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