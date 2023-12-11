Украина превратилась в серую зону отчуждения для США

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение “Другая Украина” Виктор Медведчук обвинил Владимира Зеленского в том, что последний превратит Украину в серую зону отчуждения, которую нужно использовать для изоляции Европы от России.
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