Путин: если Россия не защитит себя, с ней никто не станет считаться

России следовало ответить на исторический вызов и защитить себя. В обратном случае могла пострадать ее государственность, заявил в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву президент Владимир Путин.
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