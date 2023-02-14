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Александр Мостовой: «В «Спартаке» человек 80 тренеров побывало за последние 10 лет. Столько денег отдали!»

Александр Мостовой: «В «Спартаке» человек 80 тренеров побывало за последние 10 лет. Столько денег отдали!»

Александр Мостовой высказался о сроке нового соглашения Гильермо Абаскаля со «Спартаком». – Соглашение продлено до лета 2025 года.

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