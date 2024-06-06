Маск может уйти из Tesla, если акционеры не одобрят выплату ему $56 млрд Председа...

Маск может уйти из Tesla, если акционеры не одобрят выплату ему $56 млрдПредседатель совета директоров Tesla Робин Денхолм (Robyn Denholm) обратился в открытом письме к акционерам компании с призывом одобрить гигантский компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска на сумму 56 миллиардов долларов.