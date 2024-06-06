НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Маск может уйти из Tesla, если акционеры не одобрят выплату ему $56 млрд Председа...

Маск может уйти из Tesla, если акционеры не одобрят выплату ему $56 млрд Председа...

Маск может уйти из Tesla, если акционеры не одобрят выплату ему $56 млрдПредседатель совета директоров Tesla Робин Денхолм (Robyn Denholm) обратился в открытом письме к акционерам компании с призывом одобрить гигантский компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска на сумму 56 миллиардов долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх