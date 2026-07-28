ZAMA взлетает более чем на 10% на фоне сильного квартального отчёта

Токен Zama (ZAMA) демонстрирует резкое восстановление торговых объёмов и сетевой активности. За последние 24 часа цена выросла более чем на 10% после публикации квартального отчёта компании за второй квартал, который показал дальнейшее расширение экосистемы проекта.
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