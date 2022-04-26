“Красная книга” вечной любви: Яна Ясс рассказала в новом треке “Цветы Лотоса” о подлинных эмоциях и чувствах

В новой песне певицы дождливая весна на сердце перекликается с настроением трека. Этот ливень — это метафора не горести или уныния, а олицетворение очищения и любви.
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