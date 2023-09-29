УК «Кузбассразрезуголь» высадила лесозащитную полосу рядом с посёлком Бачатский

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» высадила лесозащитную полосу протяженностью 1 км на границе санитарно-защитной зоны Бачатского угольного разреза вблизи одноименного посёлка Бачатский в Беловском городском округе.
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