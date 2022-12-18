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Германия решила сократить число нелегальных мигрантов

Германия решила сократить число нелегальных мигрантов

Сокращение нелегальной миграции и создание условий для более регулируемой миграции являются целью работы нового специального уполномоченного федерального правительства Германии по вопросам миграции Йоахима Штампа, 18 декабря передает телеканал n-tv.

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