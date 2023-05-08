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ЧВК «Вагнер» с ночи ведёт мощнейший штурм западной части Артемовска (Бахмута)

ЧВК «Вагнер» с ночи ведёт мощнейший штурм западной части Артемовска (Бахмута)

Мощный ночной штурм Бахмута: ЧВК «Вагнер» продавила оборону в последней цитадели ВСУ  По данным российских военных корреспондентов, в ночь на 8 мая бойцы группы «Вагнера» продавили оборону в последней цитадели противника в западных кварталах города.

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