ЧВК «Вагнер» с ночи ведёт мощнейший штурм западной части Артемовска (Бахмута)

Мощный ночной штурм Бахмута: ЧВК «Вагнер» продавила оборону в последней цитадели ВСУ По данным российских военных корреспондентов, в ночь на 8 мая бойцы группы «Вагнера» продавили оборону в последней цитадели противника в западных кварталах города.