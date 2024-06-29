Маме Тимати досталось из-за угодившей в скандал Решетовой — атаковали и Симону

Все обсуждают недостойное поведение экс-возлюбленной рэпера. Рэпер Тимати с мамой Симоной Юнусовой СоцсетиАнастасия Решетова шесть лет состояла в отношениях с рэпером Тимати, но даже родив ему сына, так и не смогла отправиться с ним под венец.