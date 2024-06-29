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  • Елена Смирнова
    🤮Баста, Оля Бузова...
  • карла карлова
    Это следовало ожидать.Нетребко осталась...
  • Гарий Щерба
    Вот , еще одной ,,ПАТРИОТКЕ,, БУМЕРАНГ ПРИЛЕТЕЛ , мужа  ПРОС.....ЛА , КАРМА в  ДЕЙСТВИИ ....!!!!Нетребко осталась...

Маме Тимати досталось из-за угодившей в скандал Решетовой — атаковали и Симону

Маме Тимати досталось из-за угодившей в скандал Решетовой — атаковали и Симону

Все обсуждают недостойное поведение экс-возлюбленной рэпера. Рэпер Тимати с мамой Симоной Юнусовой СоцсетиАнастасия Решетова шесть лет состояла в отношениях с рэпером Тимати, но даже родив ему сына, так и не смогла отправиться с ним под венец.

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