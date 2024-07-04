НАТО ищет живую силу для войны с Россией Мало штыковВ зарубежных средствах массовой информации старательно муссируется история с недостаточным количеством живой силы в армиях стран НАТО.
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НАТО ищет живую силу для войны с Россией Мало штыковВ зарубежных средствах массовой информации старательно муссируется история с недостаточным количеством живой силы в армиях стран НАТО.
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