Власти Алтая не смогли найти компании, готовые снимать кино в регионе за субсидии

Конкурс на возмещение части затрат признан не состоявшимся Первый конкурс на предоставление из краевого бюджета субсидий кинокомпаниям на производство картин на территории Алтайского края признан несостоявшимся.
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