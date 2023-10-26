Кружится голова: три простых упражнения, которые помогут вернуть равновесие (видео)

То, что многие называют головокружением, на самом деле не всегда таковым является. Истинное головокружение, или так называемое вертиго, — это именно ощущение мнимого вращения, а не неустойчивость, как при качке корабля или что-то другое.
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