Зрелищная стелс-стратегия Eriksholm: The Stolen Dream получила новый геймплейный трейле...

Зрелищная стелс-стратегия Eriksholm: The Stolen Dream получила новый геймплейный трейлерИздательство Nordcurrent Labs и разработчик River End Games представили новый геймплейный трейлер игры Eriksholm: The Stolen Dream, изометрической стелс-стратегии, действие которой разворачивается в загадочном и потрясающем городе Эриксхольм.
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