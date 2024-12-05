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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Зрелищная стелс-стратегия Eriksholm: The Stolen Dream получила новый геймплейный трейле...

Зрелищная стелс-стратегия Eriksholm: The Stolen Dream получила новый геймплейный трейле...

Зрелищная стелс-стратегия Eriksholm: The Stolen Dream получила новый геймплейный трейлерИздательство Nordcurrent Labs и разработчик River End Games представили новый геймплейный трейлер игры Eriksholm: The Stolen Dream, изометрической стелс-стратегии, действие которой разворачивается в загадочном и потрясающем городе Эриксхольм.

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